14 октября, 02:30

Цена на золото вторые сутки подряд установила новый рекорд, достигнув $4150

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /thisdesign

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре на бирже Comex достигла исторического рекорда — $4150 за тройскую унцию. Это увеличение составило 1,97% по состоянию на 02:36 мск. К 02:59 мск рост замедлился, и цена составила $4146,5 за унцию (+1,88%).

Анонс президента США Дональда Трампа о пошлинах Китаю стал основным фактором обвала крипторынка и роста цен на золото. Он заявил о введении новых пошлин на импорт из КНР в размере 100% с 1 ноября. Кроме того, Трамп пообещал ужесточить экспортный контроль для критически важных программ.

В 2025 году золото стало одним из лидеров по доходности. С начала года биржевые цены увеличились примерно на 56% после роста на 27% в 2024 году.

Минкоммерции КНР: Китай ответит на повышение Трампом пошлин до 100%

Напомним, предыдущий рекорд цена на золото установила 13 октября. Тогда фьючерс на золото превысил $4100 за тройскую унцию. Financial Times сообщила, что рост стоимости золота также связан с увеличением притока в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы инвестировали в ETF $15,5 млрд.

