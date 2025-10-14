Сектор Газа
14 октября, 03:45

Трамп получил похвалу от Байдена. Что произошло

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Бывший президент США Джо Байден отметил значимость работы действующего лидера Дональда Трампа и его команды в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Путь к этому соглашению был непростым. Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны», — написал Байден на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что ценит усилия Трампа и его команды. Также Байден выразил радость по поводу освобождения последних 20 живых израильских заложников. По его словам, Ближний Восток движется к миру, который, как надеется бывший президент, будет прочным. Он выразил надежду на будущее, в котором израильтяне и палестинцы получат «равные условия мира, достоинства и безопасности».

Напоминаем, 13 октября на саммите в Шарм-эш-Шейхе Трамп подписал соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа с участием представителей Египта, Катара и Турции. Американский лидер считает, что это приведёт к завершению конфликта на Ближнем Востоке.

