Ректор СПбГУП прогулял 74 млн вузовских денег в заграничных курортах и ресторанах

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения отстранённому ректору Санкт‑Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому. Ему вменяют растрату свыше 74 млн рублей со счёта вуза на отдых за границей и дорогостоящие трапезы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В 2023–2024 годах учебное заведение якобы покрывало аренду элитного коттеджа в посёлке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также оплачивало охрану для загородного дома и городской квартиры — суммарно более 21,5 млн рублей.

Финансовая документация, как следует из публикации, тоже фиксирует расходы на перелёты бизнес‑классом во Францию, Монако и Италию для ректора и членов его семьи, экскурсии, рестораны и премиальный алкоголь. Дело остаётся в стадии расследования, стороны могут представить свои версии и доказательства.