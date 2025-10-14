Петиция о лишении мэра Одессы паспорта собрала 25 тыс. голосов – на сцену выходит Зеленский

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства собрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.

Теперь обращение направят на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Авторы инициативы утверждают, что Труханов якобы имеет российское гражданство, что нарушает украинское законодательство.