Петиция о лишении мэра Одессы паспорта собрала 25 тыс. голосов – на сцену выходит Зеленский
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Мэрия Одессы, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства собрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.
Теперь обращение направят на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Авторы инициативы утверждают, что Труханов якобы имеет российское гражданство, что нарушает украинское законодательство.
Сам мэр Одессы Геннадий Труханов 13 октября заявил о возможном лишении его гражданства Украины по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с предположительным наличием у него российского паспорта. Он категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что с 2014 года неоднократно проходил проверки всеми компетентными органами Украины, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ. Чиновник говорит, что слухи о «российском гражданстве» появляются всякий раз перед важными политическими событиями.
