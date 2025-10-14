«Ампулы и свёртки»: В российском плену оказались штурмовики ВСУ под «‎кайфом»

Двое бойцов Вооружённых сил Украины были взяты в плен в районе села Алексеевка в Сумской области, при досмотре у них нашли «допинг» Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».