«Выжил благодаря президенту!» Мать спасённого из плена ХАМАС дончанина обратилась к Путину

Уроженец Донбасса Максим Харкин, выпущенный на свободу из плена ХАМАС спустя два года, сумел выжить благодаря дипломатическим усилиям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила мать освобождённого Наталья Харкина.

«Максим выжил в тех условиях, вернулся благодаря президенту России. Помогли тут уже все, кто мог», — отметила женщина в беседе с TACC.

Она добавила, что гордится своим российским гражданством и обязательно приедет лично поблагодарить президента.

Напомним, что 13 октября движение ХАМАС начало освобождать заложников. Среди них был и Максим Харкин. В тот же день он смог связаться с семьёй. Известно, что мужчина не имеет российского гражданства, но его мать получила паспорт РФ, а дочь родилась и живёт в России.