Мэр Одессы пообещал бороться за украинское гражданство и честное имя
Геннадий Труханов. Обложка © ТАСС / ZUMA / Ukrinform via ZUMA Wire
Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен оспаривать в суде возможное решение о лишении его украинского гражданства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Общественное».
«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать своё честное имя», — сказал градоначальник.
Труханов также выразил предположение, что петиция о лишении его гражданства набрала необходимое количество подписей с необычной скоростью из-за чьего-то желания устранить его с политической арены.
Напомним, накануне Геннадий Труханов объявил, что его могут попытаться лишить украинского гражданства, а стоит за этим Владимир Зеленский. Сам градоначальник считает, что причина в слухах о том, будто у него есть российский паспорт. Сам он наличие российского гражданства опроверг, добавив, что с 2014 года его несколько раз проверяли украинские спецслужбы, не выявившие ничего подобного.
