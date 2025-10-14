Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 10:06

Мэр Одессы пообещал бороться за украинское гражданство и честное имя

Геннадий Труханов. Обложка © ТАСС / ZUMA / Ukrinform via ZUMA Wire

Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен оспаривать в суде возможное решение о лишении его украинского гражданства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Общественное».

«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать своё честное имя», — сказал градоначальник.

Труханов также выразил предположение, что петиция о лишении его гражданства набрала необходимое количество подписей с необычной скоростью из-за чьего-то желания устранить его с политической арены.

Напомним, накануне Геннадий Труханов объявил, что его могут попытаться лишить украинского гражданства, а стоит за этим Владимир Зеленский. Сам градоначальник считает, что причина в слухах о том, будто у него есть российский паспорт. Сам он наличие российского гражданства опроверг, добавив, что с 2014 года его несколько раз проверяли украинские спецслужбы, не выявившие ничего подобного.

Юрий Лысенко
