14 октября, 10:04

Захарова допустила, что фото Трампа для обложки Time выбирали извращенцы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала решение журнала Time поместить фотографию Дональда Трампа на обложку. По её словам, такой выбор фото говорит о редакции больше, чем о самом политике.

«Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат также напомнила о «комплиментарных фотографиях Байдена», которые это же издание размещало ранее. По её мнению, подобный контраст делает историю с обложкой «просто саморазоблачительной для Time».

Обложка с Трампом была посвящена усилиям американского лидера по урегулированию палестино-израильского конфликта. Напомним, что вчера президент США прибыл в Египет, чтобы посетить саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. По итогам был подписан мирный договор. Трамп отметил, что этого дня мир ждал три тысячи лет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

