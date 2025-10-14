Захарова допустила, что фото Трампа для обложки Time выбирали извращенцы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала решение журнала Time поместить фотографию Дональда Трампа на обложку. По её словам, такой выбор фото говорит о редакции больше, чем о самом политике.
«Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат также напомнила о «комплиментарных фотографиях Байдена», которые это же издание размещало ранее. По её мнению, подобный контраст делает историю с обложкой «просто саморазоблачительной для Time».
Обложка с Трампом была посвящена усилиям американского лидера по урегулированию палестино-израильского конфликта. Напомним, что вчера президент США прибыл в Египет, чтобы посетить саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. По итогам был подписан мирный договор. Трамп отметил, что этого дня мир ждал три тысячи лет.
