Захарова допустила, что фото Трампа для обложки Time выбирали извращенцы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала решение журнала Time поместить фотографию Дональда Трампа на обложку. По её словам, такой выбор фото говорит о редакции больше, чем о самом политике.

«Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат также напомнила о «комплиментарных фотографиях Байдена», которые это же издание размещало ранее. По её мнению, подобный контраст делает историю с обложкой «просто саморазоблачительной для Time».