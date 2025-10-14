Последний остров в пойме Днепра перешёл под контроль Армии России
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные взяли под контроль остров Переяславский на реке Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Алабай, передаёт РИА «Новости».
«Задачу выполнили успешно. Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль, выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», — рассказал он.
По словам военного, эта территория стала последним островом в пойме Днепра в пределах Херсонской области, который перешёл под контроль российских подразделений.
Ранее стало известно, что в 2025 году российским военнослужащим удалось вернуть под контроль более 200 населённых пунктов. Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжили успешное продвижение, установив контроль над населенным пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике.
