14 октября, 10:26

Последний остров в пойме Днепра перешёл под контроль Армии России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные взяли под контроль остров Переяславский на реке Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Алабай, передаёт РИА «Новости».

«Задачу выполнили успешно. Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль, выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», — рассказал он.

По словам военного, эта территория стала последним островом в пойме Днепра в пределах Херсонской области, который перешёл под контроль российских подразделений.

Ранее стало известно, что в 2025 году российским военнослужащим удалось вернуть под контроль более 200 населённых пунктов. Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжили успешное продвижение, установив контроль над населенным пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

