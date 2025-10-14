Медведев вместо Шойгу в КНДР: Политолог объяснил смену тактики России
Обложка © Life.ru
Поездка заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Северную Корею вместо Сергея Шойгу имела под собой веские основания, считает политический аналитик «Царьграда» Иван Прохоров. Он подчеркнул, что данный визит был обусловлен особым стратегическим замыслом.
По мнению политолога, поддержание Россией партнёрских связей, включая КНДР, по-прежнему входит в число приоритетов Шойгу, однако прежние подходы исчерпали себя.
«В этой ситуации Шойгу как носитель «мягкой военной силы» перестал быть убедителен. Он остался на старой волне, когда партнёрам нужно уже не мирное удержание, а решительный мобилизационный драйв», — пояснил эксперт.
Прохоров расценивает визит Медведева как знаковый сдвиг во внешней политической линии, свидетельствующий о переходе России от оборонительной тактики к более инициативному курсу. По его словам, причина не в смене целей, а в изменении стадии.
Если ранее Россия концентрировалась на защите собственных границ, теперь она отстаивает своё положение в мировом масштабе. И делает это, опираясь не только на военный потенциал, но и на идеологическое воздействие, отметил политолог.
Напомним, что Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна. А лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, попросил Медведева передать привет президенту РФ Владимиру Путину и всему народу России.
