14 октября, 12:11

ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолёте «Победы»

Обложка © Валерий Матыцин/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении рекламного законодательства после распространения аудиорекламы в самолёте авиакомпании «Победа» на рейсе Москва — Сочи, сообщило ведомство.

По данным ФАС, во время полёта в салоне звучал рекламный ролик о банковском вкладе с высокой процентной ставкой. Какой именно банк стал рекламодателем, не уточняется.

Названы три самых выгодных месяца для отпуска в 2026 году
«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — подчеркнули в службе.

ФАС отметила, что действия «Победы» и заказчика рекламы содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина компаний будет доказана, ведомство применит меры административного воздействия.

Ранее ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы. При этом антимонопольное ведомство не стало возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой Nudles за слоган «suck it».

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Законы
  • Общество
