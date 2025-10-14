ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолёте «Победы»

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении рекламного законодательства после распространения аудиорекламы в самолёте авиакомпании «Победа» на рейсе Москва — Сочи, сообщило ведомство.

По данным ФАС, во время полёта в салоне звучал рекламный ролик о банковском вкладе с высокой процентной ставкой. Какой именно банк стал рекламодателем, не уточняется.

«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — подчеркнули в службе.

ФАС отметила, что действия «Победы» и заказчика рекламы содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина компаний будет доказана, ведомство применит меры административного воздействия.