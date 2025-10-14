В России просят изменить правила использования маткапитала

Депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил новую инициативу, которая может изменить использование средств материнского капитала в России. Он направил обращение в Министерство труда и социальной защиты с предложением разрешить переводить средства маткапитала на именной банковский счёт ребёнка. Копия письма есть у RT.

Программа маткапитала давно зарекомендовала себя и остаётся востребованным инструментом государственной поддержки молодых семей. Ежегодное увеличение списка направлений и размера выплат подстёгивает желание родителей заводить детей, уверен парламентарий. По его оценке, многие пары хотели бы, чтобы эти деньги можно было перевести на счёт ребёнка.

«Такой процентный вклад можно было открыть на имя новорождённого ребёнка и передать его ему с наступлением совершеннолетия. Накопленные средства можно было бы направить на приобретение жилья, оплату учёбы в вузе или ином образовательном учреждении, а также на приобретение, например, автомобиля или на иные цели», — объяснил депутат.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что программа материнского капитала будет переработана для стимулирования рождаемости в стране. По словам депутатов, эта выплата должна подталкивать россиян заводить двух и более детей.