14 октября, 15:12

Камеры сняли, как неизвестный выследил и похитил офисного кота Веню во Владивостоке

Кот Веня. Обложка © Telegram / Владивосток Live

Во Владивостоке неизвестный похитил офисного кота Веню, который являлся всеобщим любимцем и талисманом коллектива. Информацию, полученную от сотрудников организации, обнаруживших чёрного кота прошлой весной на мусорке и вырастивших его, опубликовал телеграм-канал Владивосток Live.

Похищение Вени. Видео © Telegram / Владивосток Live

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный человек преследовал животное на улице и, видимо, забрал его себе. Похоже, что похититель не собирается возвращать Веню — это бы не составило труда, ведь на ошейнике кота закреплена бирка с контактными данными. Работники офиса умоляют вернуть питомца и предлагают щедрое вознаграждение, включая возможность обмена на породистого кота.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военкомы в Житомире не смогли бусифицировать местного жителя и отыгрались за свою неудачу неожиданным образом — мобилизовали гулявшего во дворе кота. Случай стал резонансным, когда в Сети разошлись кадры произвола ТЦК. Вскоре после этого питомца вернули хозяйке. Областной военкомат так и не объяснился за этот случай, но в киевских пабликах распространялась версия о том, что сотрудник хотел подарить животное своему ребёнку.

    avatar