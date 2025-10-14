Царёв предложил Зеленскому лишить гражданства тысячи украинских мужчин. Они будут этому рады

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с Life.ru отреагировал на указ о лишении его украинского гражданства. Он подчеркнул, что ту Украину, гражданином которой он был, разрушил Владимир Зеленский.

«Зеленский разрушил ту Украину, которую помнит мир, которую все мы знаем. Украина свободная, Украина крепнущая. Нет страны — нет гражданства. Он не может меня лишить гражданства той страны, которой уже нет, которую он уже сам разрушил», — отметил Царёв.

По словам политика, сотни тысяч украинских мужчин были бы рады, если бы Зеленский лишил и их гражданства: они смогли бы не прятаться от людоловов из ТЦК и спокойно покинуть страну. Однако они продолжают находиться в «концлагере Зеленского».

«Этот нелегитимный президент, и будь он даже сто раз легитимный, не имеет права нарушать Конституцию Украины, в которой чётко записана прямая норма — запрет лишения гражданства. Такого никогда не было до Зеленского, — добавил он. — Сколько лет меня уже нет на Украине, а он помнит про меня, издаёт указы, борется со мной. Это значит, боится. Не зря боится, потому что наша задача — вернуть украинцам Украину».

Политик назвал эту новость абсурдной ещё и потому, что против него на Украине заведён ряд уголовных дел, в том числе по статьям об измене Родине.

«Если нет гражданства, то какой Родине я тогда изменяю?» — задаётся вопросом собеседник Life.ru.

Касательно переезда мэра Одессы в Россию я не буду комментировать до тех пор, пока он не примет решение, что ему делать. Если ему скажут, что он может перебраться в Россию, то он с Украины точно не сможет выехать. Я не знаю. Но он не может быть мэром, если он не гражданин. Это самый простой способ убрать его с поста мэра.