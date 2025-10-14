Сектор Газа
Регион
14 октября, 16:38

Объявлен состав сборной России по футболу с Боливией

Предыгровая тренировка российских футболистов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Боливией. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Историческая встреча команд состоится во вторник на столичном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

С самого старта на поле выйдут защитники Мингиян Бевеев и Игорь Дивеев. Вратарь Станислав Агкацев из «Краснодара» также включён в основной состав. Команду дополняют футболисты ЦСКА Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков и Матвей Кисляк, а также Дмитрий Баринов из «Локомотива». Капитаном сборной выступит Алексей Миранчук из «Атланта Юнайтед», а завершают стартовый состав Лечи Садулаев из «Ахмата» и Иван Сергеев из московского «Динамо».

Несколько дней назад сборная России сыграла товарищеский матч против сборной Ирана. Встреча прошла в Волгограде и закончилась при счёте 2:1 в пользу наших спортсменов. К слову, российская команда не смогла вылететь из Волгограда по расписанию — рейс задержался на 9 часов.

