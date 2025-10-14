Отстранённый ректор СПбГУП Запесоцкий отверг обвинения в тратах

Александр Запесоцкий, отстранённый от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, публично отверг претензии Генпрокуратуры относительно финансирования его зарубежных командировок, посещений гостиниц и ресторанов. Свою позицию экс-ректор изложил в специальном обращении, с которым ознакомилось РИА «Новости».

«К примеру, работая на университет иногда до 16 часов в сутки, я действительно заказывал не раз личные поездки через помощников в университете. Но всегда вносил деньги в кассу вуза. Да и личной жизни (включая рестораны) в обычном понимании у меня практически не было. Любые поездки за редкими исключениями включали деловую программу, популяризацию России и вуза, встречи с учёными, деятелями культуры, искусства, образования», — отмечается в обращении.

Ранее Life.ru рассказывал, что ректор СПбГУП Запесоцкий отстранён от своих обязанностей в связи с решением арбитражного суда. Временно исполняющим обязанности на эту должность был назначен Евгений Лубашев, ранее возглавлявший один из региональных техникумов. Однако студенты вуза расценили данное кадровое решение как противозаконное, в связи с чем направили обращение на имя президента России Владимира Путина.