Экс-нардеп Олейник раскрыл, зачем Зеленский на самом деле лишил гражданства мэра Одессы

Лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является частью плана Владимира Зеленского по установлению контроля над местным самоуправлением перед выборами. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в комментарии РИА «Новости».

Политик пояснил, что экс-комик уже контролирует центральные органы власти, но органы местного самоуправления остаются вне его прямого влияния.

«Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока, это очевидно. Значит, надо взять полностью под контроль всю вертикаль власти», — сказал Олейник.

Он добавил, что местные администрации могут серьёзно влиять на избирательный процесс через формирование комиссий. По мнению экс-депутата, Одесса стала первой целью потому, что Зеленский опасается этого города, а восстановление Трухановым гражданства через суд может затянуться до завершения выборов.