Аш-Шараа и Путин в Москве 15 октября обсудят сотрудничество Сирии с Россией

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует 15 октября в Москве обсудить с Владимиром Путиным развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на администрацию сирийского лидера.

«Официальный визит в Российскую Федерацию пройдёт в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества», — сказали в администрации.

Аш-Шараа рассчитывает обсудить с российским президентом региональные и международные события, представляющие интерес для обеих стран. Он также хочет найти пути для развития отношений. В программе визита предусмотрена встреча с представителями сирийской общины в России.

Это будет первый визит временного президента Сирии в Россию.