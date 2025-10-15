Аш-Шараа и Путин в Москве 15 октября обсудят сотрудничество Сирии с Россией
Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа. Обложка © Life.ru, © Wikipedia
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует 15 октября в Москве обсудить с Владимиром Путиным развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на администрацию сирийского лидера.
«Официальный визит в Российскую Федерацию пройдёт в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества», — сказали в администрации.
Аш-Шараа рассчитывает обсудить с российским президентом региональные и международные события, представляющие интерес для обеих стран. Он также хочет найти пути для развития отношений. В программе визита предусмотрена встреча с представителями сирийской общины в России.
Это будет первый визит временного президента Сирии в Россию.
Накануне Life.ru сообщал о предстоящем визите аш-Шараа в Москву. Ранее он стал первым сирийским лидером почти за 60 лет, который посетил США. Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в январе 2025 года.
