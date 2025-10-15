На Кипре диких кошек стало больше, чем людей

На Кипре число диких кошек достигло рекорда. По оценкам местных властей, на острове приходится больше одной кошки на каждого жителя из миллиона. Об этом 14 октября сообщило агентство The Independent.

Кипрский комиссар по окружающей среде Антония Теодосиу отметила, что текущая программа стерилизации с трудом справляется с растущей проблемой. В год проводят около 2 тыс. процедур при бюджете всего €100 тыс.

«Это хорошая программа, но она нуждается в расширении», — сказала чиновница. Она добавила, что при сохранении нынешних темпов роста популяции ситуация может выйти из-под контроля.

Активисты уверены, что реальное количество кошек может превышать официальные оценки на сотни тысяч. Они призывают власти увеличить финансирование и ввести обязательные меры стерилизации, чтобы защитить местные экосистемы.