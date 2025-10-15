Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 07:00

Кремль рассказал о подготовке Путина ко встрече с лидером Сирии

Обложка © Wikipeida / President.az, Life.ru

Обложка © Wikipeida / President.az, Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт сегодня, 15 октября, встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке» — говорится в сообщении.

«Это уже не военная миссия»: Лавров рассказал, как Россия перестраивает политику в Сирии
«Это уже не военная миссия»: Лавров рассказал, как Россия перестраивает политику в Сирии

Накануне Life.ru сообщал о предстоящем визите аш-Шараа в Москву. Ранее он стал первым сирийским лидером почти за 60 лет, который посетил США. Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в январе 2025 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar