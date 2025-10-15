Кремль рассказал о подготовке Путина ко встрече с лидером Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт сегодня, 15 октября, встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке» — говорится в сообщении.
Накануне Life.ru сообщал о предстоящем визите аш-Шараа в Москву. Ранее он стал первым сирийским лидером почти за 60 лет, который посетил США. Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в январе 2025 года.
