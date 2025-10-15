Сектор Газа
Регион
15 октября, 07:29

На все активы «кроссовочного короля» Ефремова* наложили обеспечительные меры

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В рамках уголовного дела о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** следствие и суд наложили обеспечительные меры на всю недвижимость и банковские счета блогера и предпринимателя Никиты Ефремова*. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были установлены криптокошельки, а также рублевые и валютные банковские счета, принадлежащие обвиняемому. На все эти активы, недвижимость и денежные счета наложены обеспечительные меры», — сказал источник агентства.

Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**

Напомним, что Никита Ефремов* был внесён в список террористов и экстремистов, когда вскрылись данные о финансировании им запрещённой в России организации ФБК**. Сейчас в России постепенно закрываются его магазины одежды и обуви.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Мария Любицкая
