Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 07:19

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной гимнаста Александра Дитятина

Обложка © ТАСС / Сергей Эдишерашвили, © Life.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Эдишерашвили, © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью выдающегося гимнаста, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном портале Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Александра Николаевича Дитятина. Ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный представитель отечественной школы спортивной гимнастики», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что атлет был целеустремлённым, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед

Глава государства добавил, что светлая память о спортсмене навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, товарищей по ленинградскому «Динамо» и национальной сборной.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Александр Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду, что до сих пор является непревзойдённым достижением в истории гимнастики.

Умер автор постеров «Звёздных войн» и «Назад в будущее» художник Дрю Струзан
Умер автор постеров «Звёздных войн» и «Назад в будущее» художник Дрю Струзан
Напомним, 14 октября ушёл из жизни Александр Дитятин, один из величайших гимнастов в истории. Спортсмену было 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дитятин был выдающимся атлетом: трёхкратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы. В последние годы он руководил кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в Герценовском университете.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar