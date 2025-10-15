Путин выразил соболезнования в связи с кончиной гимнаста Александра Дитятина

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью выдающегося гимнаста, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном портале Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Александра Николаевича Дитятина. Ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный представитель отечественной школы спортивной гимнастики», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что атлет был целеустремлённым, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед

Глава государства добавил, что светлая память о спортсмене навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, товарищей по ленинградскому «Динамо» и национальной сборной.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Александр Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду, что до сих пор является непревзойдённым достижением в истории гимнастики.

Напомним, 14 октября ушёл из жизни Александр Дитятин, один из величайших гимнастов в истории. Спортсмену было 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дитятин был выдающимся атлетом: трёхкратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы. В последние годы он руководил кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в Герценовском университете.