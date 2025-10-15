Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 09:22

Объекты энергетики для ВПК Украины поражены российским ударом

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по ряду целей на Украине за прошедшие сутки. Среди поражённых объектов значились предприятия энергетической сферы, критически важные для функционирования украинского ВПК, а также транспортные узлы, используемые ВСУ.

Кроме того, сообщалось о ликвидации хранилищ беспилотников дальнего радиуса действия и временных мест дислокации как украинских военнослужащих, так и иностранных наёмников.

Согласно заявлению Минобороны РФ, силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации было осуществлено поражение целей в 145 районах, куда вошли упомянутые объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты временного размещения личного состава.

Также Минобороны России отчиталось об успехах на линии соприкосновения: за последние сутки были освобождены Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области. Ранее российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
