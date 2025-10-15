Объекты энергетики для ВПК Украины поражены российским ударом

Российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по ряду целей на Украине за прошедшие сутки. Среди поражённых объектов значились предприятия энергетической сферы, критически важные для функционирования украинского ВПК, а также транспортные узлы, используемые ВСУ.

Кроме того, сообщалось о ликвидации хранилищ беспилотников дальнего радиуса действия и временных мест дислокации как украинских военнослужащих, так и иностранных наёмников.

Согласно заявлению Минобороны РФ, силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации было осуществлено поражение целей в 145 районах, куда вошли упомянутые объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты временного размещения личного состава.