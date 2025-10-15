Сбежавшего из России Глеба Пьяных* внесли в базу «Миротворца»** из-за слов о Крыме

Украинский сайт «Миротворец»*, известный своей экстремистской направленностью, внёс телеведущего и блогера Глеба Пьяных** и его двух сыновей в свою базу данных. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Поводом стали заявления Пьяных** о Крыме, сделанные в 2020-2021 годах, когда он утверждал, что полуостров принадлежит России. «Миротворец»* считает, что журналист покушался на территориальную целостность Украины, распространял нарративы российской пропаганды и манипулировал общественным мнением. Также упоминается его участие в выборах в Мособлдуму от «Справедливой России». Сыновья журналиста также обвиняются в покушении на суверенитет Украины, нарушении границы и поддержке российских властей.

Пьяных**, ранее ведущий «Программы максимум» на НТВ, после начала СВО эмигрировал в Турцию. Он также был признан иноагентом в России за зарубежное финансирование и общение с украинскими медиа. В 2025 году Пьяных** получил гражданство Молдовы.

Ранее сообщалось, что актёра Артура Смольянинова** привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

* Сайт признан экстремистским ресурсом и запрещён в России. ** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.