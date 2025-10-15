Сектор Газа
Регион
15 октября, 09:50

В Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

Власти Свердловской области официально отменили особый режим, введённый ранее из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Режим повышенной готовности действовал с утра 15 октября, что потребовало введения временных ограничений на работу мобильного интернета. С отменой чрезвычайных мер все ограничения на территории Среднего Урала полностью сняты, а жизнедеятельность региона возвращается к нормальному режиму.

На заводах в Свердловской области объявили эвакуацию из-за угрозы атаки БПЛА
Ранее сообщалось, что в Челябинской области впервые введён режим беспилотной опасности. Согласно экстренному сообщению РСЧС, решение было принято региональным сегментом системы, при этом в ведомстве предупредили о существующей угрозе падения беспилотных летательных аппаратов на территории области.

