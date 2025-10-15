Сын отстранённого ректора СПбГУП Запесоцкого управляет компанией в Монако

Сын ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, отстранённого от должности по решению суда, имеет гражданство Израиля и связан с бизнесом в Монако. Это следует из регистрационных документов княжества.

Ранее Life.ru рассказывал, что ректор СПбГУП Запесоцкий отстранён от своих обязанностей в связи с решением арбитражного суда. На должность руководителя был временно назначен Евгений Лубашев, который до этого руководил одним из региональных техникумов. Студенты высшего учебного заведения сочли это назначение незаконным и в связи с этим обратились к президенту России Владимиру Путину.