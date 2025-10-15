Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:31

Сын отстранённого ректора СПбГУП Запесоцкого управляет компанией в Монако

Александр Запесоцкий. Обложка © ТАСС / Ольга Костромина

Александр Запесоцкий. Обложка © ТАСС / Ольга Костромина

Сын ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, отстранённого от должности по решению суда, имеет гражданство Израиля и связан с бизнесом в Монако. Это следует из регистрационных документов княжества.

В документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости«, указано, что Запесоцкий-младший является управляющим компании S.C.I. Villa le Nid d’aigle, занимающейся недвижимостью.

Отстранённый ректор СПбГУП Запесоцкий отверг обвинения в тратах
Отстранённый ректор СПбГУП Запесоцкий отверг обвинения в тратах

Ранее Life.ru рассказывал, что ректор СПбГУП Запесоцкий отстранён от своих обязанностей в связи с решением арбитражного суда. На должность руководителя был временно назначен Евгений Лубашев, который до этого руководил одним из региональных техникумов. Студенты высшего учебного заведения сочли это назначение незаконным и в связи с этим обратились к президенту России Владимиру Путину.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • спбгу
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar