Сын отстранённого ректора СПбГУП Запесоцкого управляет компанией в Монако
Александр Запесоцкий. Обложка © ТАСС / Ольга Костромина
Сын ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, отстранённого от должности по решению суда, имеет гражданство Израиля и связан с бизнесом в Монако. Это следует из регистрационных документов княжества.
В документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости«, указано, что Запесоцкий-младший является управляющим компании S.C.I. Villa le Nid d’aigle, занимающейся недвижимостью.
Ранее Life.ru рассказывал, что ректор СПбГУП Запесоцкий отстранён от своих обязанностей в связи с решением арбитражного суда. На должность руководителя был временно назначен Евгений Лубашев, который до этого руководил одним из региональных техникумов. Студенты высшего учебного заведения сочли это назначение незаконным и в связи с этим обратились к президенту России Владимиру Путину.
