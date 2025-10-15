В Кремле не стали комментировать поведение губернатора Федорищева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого осуждения тактики губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в кадровых чистках.

Комментируя взрывное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова Песков обозначил неприкосновенность региональной вертикали. Он подчеркнул, что вопросы назначения и смещения районных руководителей находятся исключительно в компетенции главы субъекта.

«Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии», — заявил Песков.