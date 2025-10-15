В Кремле не стали комментировать поведение губернатора Федорищева
Обложка © VK / Куйбышевский | Самара
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого осуждения тактики губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в кадровых чистках.
Комментируя взрывное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова Песков обозначил неприкосновенность региональной вертикали. Он подчеркнул, что вопросы назначения и смещения районных руководителей находятся исключительно в компетенции главы субъекта.
«Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии», — заявил Песков.
Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев устроил «казнь» главы Кинельского района прямо перед камерами. Глава региона, не стесняясь в выражениях, выпалил словесный «приговор» в адрес Жидкова, немедленно отправив его в отставку. В итоге чиновник загремел в больницу. Эксперт по этикету объяснила, есть ли случаи, когда уместно увольнение в стиле Федорищева
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.