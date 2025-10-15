Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:09

В Кремле не стали комментировать поведение губернатора Федорищева

Обложка © VK / Куйбышевский | Самара

Обложка © VK / Куйбышевский | Самара

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого осуждения тактики губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в кадровых чистках.

Комментируя взрывное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова Песков обозначил неприкосновенность региональной вертикали. Он подчеркнул, что вопросы назначения и смещения районных руководителей находятся исключительно в компетенции главы субъекта.

«Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии», — заявил Песков.

«Переживём»: Жена уволенного чиновника связала резкость Федорищева с молодостью
«Переживём»: Жена уволенного чиновника связала резкость Федорищева с молодостью

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев устроил «казнь» главы Кинельского района прямо перед камерами. Глава региона, не стесняясь в выражениях, выпалил словесный «приговор» в адрес Жидкова, немедленно отправив его в отставку. В итоге чиновник загремел в больницу. Эксперт по этикету объяснила, есть ли случаи, когда уместно увольнение в стиле Федорищева

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Вячеслав Федорищев
  • Дмитрий Песков
  • Региональные власти
  • Политика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar