Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:24

Президент Сирии на переходный период прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Обложка © SANA

Обложка © SANA

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает SANA.

В Кремле ранее сообщили, что одной из ключевых тем переговоров станет обсуждение статуса российских военных баз в Сирии. А Reuters узнало, что аш-Шараа планирует поднять вопрос о выдаче экс-лидера Башара Асада.

Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России
Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Бывший президент с семьёй бежал из страны, когда вооружённые оппозиционные группы захватили Дамаск. Асаду и его близким предоставили убежище в России по гуманитарным причинам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сирия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar