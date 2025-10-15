Президент Сирии на переходный период прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает SANA.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Бывший президент с семьёй бежал из страны, когда вооружённые оппозиционные группы захватили Дамаск. Асаду и его близким предоставили убежище в России по гуманитарным причинам.