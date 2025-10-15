Сектор Газа
Лишенный украинского гражданства мэр Одессы обратился к России через США

Обложка © ТАСС / Zuma

Мэр Одессы Геннадий Труханов, чьё украинское гражданство было аннулировано Владимиром Зеленским, предпринял неординарный шаг, обратившись к американским властям. Он выразил надежду, что, найдя там юридическую поддержку, сможет инициировать официальный запрос к Российской Федерации относительно наличия у него российского паспорта.

Труханов объяснил логику этого шага на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Одесского горсовета: поскольку Украина не имеет дипломатических контактов с Москвой, он просил союзников использовать свои каналы. По его словам, он ожидает, что американский запрос получит из Кремля официальный ответ об отсутствии у него российского гражданства, после чего станет ясно, каковы будут дальнейшие последствия.

На данный момент он сохраняет кресло градоначальника до тех пор, пока депутаты Одесского горсовета не рассмотрят вопрос о его гражданстве. Ранее мэр уведомил, что намерен оспорить решение о лишении его гражданства в Верховном суде Украины, а в случае неудачи — обратиться в Европейский суд по правам человека.

Зеленский создал в Одессе военную администрацию после увольнения Труханова

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, аргументируя это наличием российского паспорта. В результате Труханов автоматически потерял должность. Однако глава Одессы опроверг наличие российского гражданства, назвав эти слухи повторяющимися и связанными с политическими событиями. Он заверил, что никогда не имел российского паспорта и намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.

