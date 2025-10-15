Милонов заявил, что он избежал «линьки» оранжевого айфона благодаря отечественному чехлу

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его iPhone 17 Pro Max, купленный в комиссионке, не меняет цвет благодаря чехлу петербургских производителей. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

Чехол Виталия Милонова, купленный в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru

«В той же петербургской комиссионке, где я купил бэушный айфон, я также купил прекрасный чехол петербургских производителей, который защищает мой телефон от каких-либо воздействий. Всем рекомендую», — сказал он.

Тем временем зарубежные пользователи массово обсуждают странное явление: их оранжевые iPhone 17 Pro Max самопроизвольно меняют цвет. У одних аппараты приобрели розоватый оттенок, у других — ярко-розовый, напоминающий следы сильного нагрева. Владельцы утверждают, что телефоны не подвергались необычным воздействиям. Причиной «линьки» называют ультрафиолетовое излучение, воздействующее на органические красители алюминия. Подобные случаи уже отмечались с розовыми iPhone 6s, которые со временем становились золотистыми, особенно выставочные образцы.

Напомним, сам депутат ранее рассказывал, что приобрёл iPhone после того, как его Nokia Lumia сломалась. Он хотел пополнить карту «Подорожник» и попасть на концерт Кадышевой, поэтому обменял старую Nokia на новый «рыжий» телефон, который, по его словам, «так себе, но подходит по цвету к волосам».