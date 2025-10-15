«Россия, моя любимая»: Фанаты сербской «Црвены Звезды» устроили шоу на матче Евролиги
На баскетбольном матче Евролиги, где встретились сербская «Црвена Звезда» и литовский «Жальгирис», прозвучала песня «Россия, моя любимая». Игра проходила в Белграде.
Перед началом матча Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crvenazvezdakk
«Россия — большая, великая. Светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия — страна славянская и православная», — говорится в композиции.
Во время матча зрители продемонстрировали баннер с надписью «Слава России» и антинатовский флаг.
Игра проходила 14 октября и закончилась в пользу команды «Црвена Звезда», которая одержала победу со счётом 88:79.
А ранее глава Сербии Александр Вучич опроверг заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы его не ценит. Он напомнил, что в 2019 году получил орден из рук российского лидера.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crvenazvezdakk