На баскетбольном матче Евролиги, где встретились сербская «Црвена Звезда» и литовский «Жальгирис», прозвучала песня «Россия, моя любимая». Игра проходила в Белграде.

Перед началом матча Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crvenazvezdakk

«Россия — большая, великая. Светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия — страна славянская и православная», — говорится в композиции.

Во время матча зрители продемонстрировали баннер с надписью «Слава России» и антинатовский флаг.

Игра проходила 14 октября и закончилась в пользу команды «Црвена Звезда», которая одержала победу со счётом 88:79.