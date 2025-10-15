Сектор Газа
15 октября, 17:50

«Разрешаем. С богом»: Путин открыл движение на транспортных объектах в Карелии, Татарстане и ХМАО

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин открыл движение по новым дорогам и транспортным объектам в Карелии, Татарстане и ХМАО. Церемония состоялась по видеосвязи в рамках совещания с членами кабмина.

Путин открыл движение на транспортных объектах в Карелии, Татарстане и ХМАО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Разрешаем. С богом», — сказал президент.

В Ханты-Мансийском автономном округе введён в эксплуатацию новый мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, в Татарстане открыт участок трассы Р-239 Казань—Оренбург, а в Карелии после капитального ремонта запущен отрезок автодороги А-215, соединяющий республику с Ленинградской и Вологодской областями.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством, посвящённое развитию дорожной инфраструктуры. Открывая встречу, он поздравил работников транспортной отрасли с предстоящими профессиональными праздниками. Основной доклад на мероприятии представил вице-премьер Марат Хуснуллин, а в повестку были включены актуальные вопросы дорожного строительства.

Анастасия Никонорова
