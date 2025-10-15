«Разрешаем. С богом»: Путин открыл движение на транспортных объектах в Карелии, Татарстане и ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе введён в эксплуатацию новый мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, в Татарстане открыт участок трассы Р-239 Казань—Оренбург, а в Карелии после капитального ремонта запущен отрезок автодороги А-215, соединяющий республику с Ленинградской и Вологодской областями.