Мелочь, а приятно: Кошельки москвичей засыпало бумажными пятирублёвками

Количество пятирублёвых купюр в обращении москвичей значительно возросло. Депутат Госдумы, член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал Life.ru, что Центробанк вернул мелкие купюры, потому что монеты редко возвращаются в кассы, а производство банкнот оказалось дешевле.

«В последние месяцы москвичи всё чаще замечают, что кассиры выдают сдачу бумажными пятирублёвками. Казалось бы, мелочь, но она заполнила кошельки настолько, что стала раздражать даже тех, кто обычно не следит за наличными. Причина проста: Центробанк вернул в оборот бумажные купюры низких номиналов, решив, что монеты не справляются с ролью разменных денег», — отметил он.

Согласно парламентарию, это «не просто прихоть для Центробанка» — монеты зачастую остаются в копилках, а печатные куда активнее проходят через руки и возвращаются в кассы. Само по себе производство металлических «пятёрок» стало экономически невыгодным. При нынешней цене на металл чеканка монет обходится дороже, чем выпуск и обслуживание бумажных купюр. Новые пятирублёвки изготавливаются из прочной бумаги с лаковым покрытием, что почти вдвое увеличивает срок их службы.

Москва стала первой площадкой, где эффект ощутим особенно сильно: активный оборот наличных позволяет столичным кассам быстрее всего получать свежие партии купюр. Это создаёт впечатление, будто монеты «налетели» на город, хотя по мере распределения они постепенно доходят и до регионов.

В то же время у пятирублёвых купюр есть ограничение: банкоматы не рассчитаны на купюры ниже пятидесяти рублей. Поэтому пятирублёвки чаще всего расходуют на покупки или обменивают на более крупные номиналы в банках без комиссии.

«С практической точки зрения это временное неудобство. В банке такие купюры оседают в кассовом резерве и уходят обратно в оборот, постепенно распределяясь по регионам. Но на бытовом уровне россияне вновь вспомнили забытое чувство бумажных мелких денег. Экономика иногда возвращает старые формы просто потому что они по-прежнему работают», — заключил собеседник Life.ru.

