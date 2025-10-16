Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию

Фьючерс на золото с декабрьской поставкой 2025 года на бирже Comex достиг нового исторического уровня, превысив $4 250 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На 06:11 мск стоимость металла составила $4,255,4, что на 0,72% выше предыдущей отметки. Через час котировки упали до $4 245,5 (+1,04%). В то же время аналогичный фьючерс на серебро продемонстрировал снижение на 0,23%, достигнув $52 405 за унцию. Ранее, на 05:51 мск, цена поднималась до $52,89, обновляя рекорд.