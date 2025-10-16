В случае одобрения поставок крылатых ракет «Томагавк» на Украину, их эксплуатацией будут заниматься американские подрядчики, а не украинские военные. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного.

«В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, сообщил высокопоставленный западный военный, участвовавший в обсуждениях, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», — пишет Financial Times.

В материале отмечается, что такой подход устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить полный контроль над процессами нацеливания и применения ракет.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки западного вооружения Киеву не только препятствуют урегулированию, но и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной военной целью. В Кремле также подчёркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.