«Пуш для привлечения кадров»: В Госдуме заявили о необходимости ипотеки по профессиям

В России необходимо внедрить ипотечные программы, ориентированные на конкретные профессии, что станет стимулом для граждан в выборе определённых сфер занятости. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя запуск в Казахстане льготной ипотеки под 1% для специалистов определённых профессий, переезжающих на работу в сельскую местность.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров. Например, отлично ведь себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъёмные», — указал парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Депутат отметил успешный опыт Новосибирской области, где благодаря программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» на работу в сельские районы и небольшие города было привлечено значительное количество медицинских работников. Обеспечение этих специалистов собственным жильём может стать дополнительным стимулом для закрепления кадров на местах. Аксененко считает, что наличие собственной квартиры или дома повысит вероятность того, что специалист останется работать в регионе и после окончания контракта.

По его мнению, подобная система, в частности, применительно к медицинскому персоналу, может эффективно сочетаться с обсуждаемым законопроектом об обязательной отработке молодых медиков в государственных учреждениях здравоохранения. Аксененко полагает, что для привлечения врачей в сельскую местность необходимо предлагать специальные ипотечные программы с минимальными или даже нулевыми процентными ставками. Это, в совокупности с достойной заработной платой и возможностью получения профессионального опыта, станет мощным стимулом для молодёжи.

О том, что в России стоит ввести ипотеку для учителей, ранее говорил и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, подобные льготы ранее ввели для IT-специалистов, но учителя, учёные и врачи — представители не менее ценных для страны профессий, и их важно поддержать.