Основатель пермского завода «Телта» получил 7 лет колонии за хищение 33,8 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении 33,8 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа на поставку 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов. Учредитель пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов приговорён к семи годам колонии, сообщил ТАСС участник судебного процесса.

«Мещанский районный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии Игоря Морозова, со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заместитель Морозова Алексей Высоков получил 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Главный бухгалтер предприятия Елена Гришина осуждена на 7 лет 6 месяцев колонии общего режима; обоим также назначены штрафы по 900 тысяч рублей и запрет заниматься административно-хозяйственной деятельностью на три года. Бывшему специалисту Минобороны России Алексею Пальмову суд назначил 5 лет условно.

В ходе судебного разбирательства государственное обвинение просило назначить подсудимым более строгие сроки, однако суд назначил наказание ниже запрашиваемого. При этом почти все подсудимые настаивали на своей полной невиновности, утверждая, что исполнение госконтракта было для завода изначально убыточным, а потому хищения средств были невозможны. Их защита требовала вынести оправдательные приговоры.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год обвиняемые, исполняя госконтракт на сумму свыше 1,4 млрд рублей, путём завышения себестоимости продукции похитили более 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Отмечается, что гендиректор завода и главный бухгалтер ранее признали вину по другому эпизоду, связанному с дачей взятки уже осуждённому экс-начальнику главного управления связи ВС РФ, и сотрудничали со следствием.

Напомним, что Гришина и Высоков обвинялись в передаче взятки бывшему начальнику связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Предполагалось, что Шамарин обещал руководству «Телты» содействие в заключении госконтрактов с Министерством обороны. Оба фигуранта признали свою причастность к делу, согласились сотрудничать со следствием и дали показания против арестованного генерала. Шамарин, в свою очередь, признал получение 19 миллионов рублей, но отрицал, что это была взятка.