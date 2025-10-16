Эксперт заявил, что передача Томагавков легализует ранее необъявленную войну США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg
Соединённые Штаты с самого начала конфликта непрерывно участвуют в боевых действиях на Украине, а недавние заявления о планах передачи Киеву крылатых ракет «Томагавк» лишь придали законный статус тому, что уже происходило ранее. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Если мы начнём воспринимать хоть одну американскую ракету как смертельную опасность — хочу верить, что наконец-то началось адекватное восприятие того, что американцы действительно делают», — отметил он.
Эксперт добавил, что подобное развитие событий он готов встретить словами «в добрый час», имея в виду начало адекватной оценки реальных действий американской стороны. По его мнению, озвученные планы официально узаконили уже имевшее место вмешательство.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский поедет в США 17 октября, чтобы просить дать Украине «Томагавки». По данным на текущий момент, США располагают арсеналом примерно в четыре тысячи единиц таких ракет, однако Киев получит от них лишь ограниченную партию.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.