И.о. мэра Одессы вместо Труханова будет «Слуга народа» Игорь Коваль. Он сам себя назначил

Представитель правящей партии Украины «Слуга народа» Игорь Коваль был назначен исполняющим обязанности мэра Одессы, что было закреплено соответствующим распоряжением, опубликованным на официальном сайте городского совета.

Согласно этому документу, который, как сообщается, был подписан самим Ковалем, он приступает к исполнению обязанностей главы города с 16 октября, ссылаясь на положения второй части статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении».

Возникает примечательный факт: секретарь Одесского горсовета от «Слуги народа» Игорь Коваль фактически самоназначил себя исполняющим обязанности мэра, замещая Геннадия Труханова, которого ранее лишили гражданства.

При этом Труханов ранее заявлял, что намерен оставаться на посту мэра Одессы до тех пор, пока городской совет не проголосует за формальное «принятие к сведению» указа президента о лишении его гражданства. На момент возникновения этой ситуации, горсовет соответствующего решения еще не принял.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, аргументируя это наличием российского паспорта. В результате Труханов автоматически потерял должность. Мэр Одессы опроверг наличие российского гражданства, назвав эти слухи повторяющимися и связанными с политическими событиями. Он заверил, что никогда не имел российского паспорта и намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.