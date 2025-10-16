В Индии родители пытались заживо похоронить новорождённую дочь

В индийской деревне на севере страны мужчина обнаружил на берегу реки завернутую в полотенце новорождённую девочку, которую, как выяснилось, пытались похоронить заживо собственные родители. Об этом сообщает телеканал CNN.

Очевидец рассказал, что сначала подумал, будто нашёл куклу — из земли торчала крошечная рука. Но когда она зашевелилась, мужчина понял, что перед ним живой ребёнок, и сразу вызвал помощь.Прибывшие спасатели и медики достали младенца из земли. У девочки были травмы и затруднённое дыхание. В больнице врачи диагностировали тяжёлую инфекцию и сепсис, однако малышка осталась жива.

По словам местных жителей, подобные случаи не редкость — девочек в некоторых индийских семьях до сих пор считают «нежеланными детьми».

Доктор Раджеш Кумар отметил, что причиной таких поступков часто становится давление со стороны родственников.

«На женщин оказывается давление, чтобы они родили мальчика. Отцы не хотят девочек, поэтому матери ходят в храмы и проводят ритуалы, чтобы родить сына», — рассказала жительница деревни Наньхе Сингх.

Власти начали расследование. Ребёнок остаётся под наблюдением врачей, а его родители разыскиваются полицией.

Женщины в Индии

В Индии проблема дискриминации девочек и женщин по-прежнему остаётся одной из самых острых социальных тем, особенно в сельских районах и бедных штатах страны. Корни этого явления уходят в традиционные представления о семье, наследовании и социальном статусе.

Исторически в индийском обществе мальчики считаются «опорой семьи» — они продолжают род, ухаживают за родителями в старости и приносят доход. Девочки же часто воспринимаются как «финансовое бремя»: родители обязаны дать за них приданое, что в некоторых регионах становится разорительным. Именно поэтому рождение дочери нередко воспринимается как несчастье.

Из-за этого в Индии десятилетиями существовала практика женского инфантицида — убийства или отказа от новорождённых девочек. Несмотря на то что подобные действия официально запрещены, случаи находок младенцев всё ещё происходят. По данным UNICEF, ежегодно в Индии исчезают десятки тысяч девочек — их убивают, бросают или регистрируют как мёртвых при рождении.

Проблема усугубляется селективными абортами — незаконными, но распространёнными в ряде штатов. Родители, узнав, что ожидают девочку, нередко решают прервать беременность. По данным индийского Национального центра медицинской статистики, в стране фиксируется одно из самых сильных гендерных перекосов: на тысячу мальчиков приходится около 920 девочек.