16 октября, 09:30

Суд второй раз вернул ветерану Афганистана иск к Пугачёвой на 1,5 млрд

В Москве суд во второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане адвоката Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трещёв требовал от артистки 1,5 миллиарда рублей за восхваление Джохара Дудаева.

А на днях Трещёв в четвёртый раз подал иск к Пугачёвой. Адвокат и ветеран афганской войны возмущён публичными высказываниями певицы, в которых она охарактеризовала Джохара Дудаева как «приличного и порядочного» человека. Трещёв, оценив моральный ущерб в 1,5 миллиарда рублей, заявил, что его действия мотивированы усталостью общества от вседозволенности Примадонны. При этом ранее суд уже возвращал аналогичный иск.

