На АЗС участились случаи с разбавленным бензином из-за экономии производителей

На российских автозаправках всё чаще фиксируются случаи некачественного, разбавленного топлива. Это связано с тем, что производители пытаются сократить расходы и удержать цены на фоне дефицита и роста издержек, заявил в интервью НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

По его словам, в некоторых регионах нефтяные компании начали повышать октановое число топлива за счёт химических добавок.

«Многие стали повышать октановое число за счёт каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов — можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей Geely жалуются на проблемы с двигателями. По данным Telegram-канала Baza, в компании Geely Motors предположили, что неполадки могли быть вызваны высоким уровнем оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Валько допустил, что это действительно может быть одной из причин, однако подчеркнул, что пока прямых доказательств нет.

Специалисты предупреждают, что использование некачественного топлива может привести к перегреву и детонации двигателя, выходу из строя катализатора и топливной системы, а также существенно сократить срок службы автомобиля.

Ситуация с бензином в России

Ситуация с бензином в России остаётся напряжённой, но не критической. Эксперты отмечают, что на рынке периодически возникают локальные дефициты и ценовые колебания, однако они связаны не с общим кризисом, а с совокупностью экономических и технологических факторов.

Основная причина — рост мировых цен на нефть и увеличение экспортных поставок топлива, что делает его более выгодным для производителей, чем внутренние продажи. В результате нефтяные компании стремятся нарастить экспорт, а на внутреннем рынке временами ощущается нехватка ресурса.

Вторая проблема — ремонты и модернизация НПЗ. Весной и осенью часть крупных заводов традиционно останавливают на профилактику, что снижает предложение. При этом некоторые предприятия работают с повышенной нагрузкой, компенсируя объёмы, что тоже влияет на качество продукции.

Кроме того, на ситуацию повлияли административные ограничения цен: государство несколько раз вводило временные меры, сдерживающие рост стоимости топлива. В таких условиях компании сокращают маржу и иногда ищут способы экономии на компонентах, что отражается на качестве бензина на отдельных независимых АЗС.

Тем не менее, системного кризиса не наблюдается. По данным Минэнерго, запасы топлива на нефтебазах стабильны, а сеть поставок функционирует без сбоев. На большинстве крупных брендов и федеральных сетей бензин соответствует стандартам, а всплески жалоб касаются в основном мелких региональных заправок.

Аналитики считают, что ситуация нормализуется к зиме, когда снизится сезонный спрос и завершатся ремонты на заводах. При этом государство усилило мониторинг качества топлива, а Росстандарт и Ростехнадзор регулярно проводят проверки на заправках, чтобы не допустить повторения топливных проблем начала 2010-х годов.