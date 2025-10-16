Без трусов при 5-летней дочери: Детский психолог пришла в ужас от «голых» методов воспитания Ивана Дорна

Певец Иван Дорн вновь оказался в центре спора о воспитании детей после своих слов о «естественности» наготы в семье. В интервью журналисту-иногаенту Юрию Дудю артист украинского происхождения признался, что дома постоянно ходит без одежды даже при пятилетней дочери. Его супруга, по словам музыканта, не раз просила его прекратить, однако он считает, что «свобода — это важно».

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru резко раскритиковала такие методы, назвав их «кошмаром» и потенциально опасными для ребёнка.

«Я слышала подобные заявления Дорна ещё несколько лет назад — и именно поэтому перестала его слушать. Детская психика до 10–12 лет не готова к восприятию наготы взрослых без контекста. У ребёнка стираются личные границы, возникает путаница между интимностью и обыденностью», — сказала Дугенцова.

По словам специалиста, такие модели поведения могут повлиять на восприятие ребёнком личной безопасности в будущем.

Если в дальнейшем кто-то попытается нарушить его границы, ребёнок может просто не понять, что происходит что-то недопустимое. Он привык, что взрослые могут находиться рядом без одежды — значит, это вроде бы нормально Дарья Дугенцова детский психолог

Дугенцова также сослалась на рекомендации Американской академии педиатрии, где отмечается, что детям необходимо понимать: тело — это личная, а не публичная часть человека.

«Родителю важно не демонстрировать «естественность», о которой говорит Иван Дорн, а показывать уважение к границам. Это и есть главная функция родителя — формировать у ребёнка чувство безопасности и самоуважения», — подчеркнула собеседница Life.ru.

У Ивана Дорна есть жена — Анастасия Новикова, с которой он познакомился ещё во время учёбы в Киеве. Пара поженилась в 2013 году, у них двое детей: дочь Василиса и сын Иван. Семья долгое время жила в Киеве, а после начала конфликта на Украине переехала за границу. Дорн нередко делится историями о воспитании детей и своих взглядах на родительство, нередко вызывая споры из-за откровенных признаний и нестандартного подхода к семейной жизни.