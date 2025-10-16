Запад не остановится: Царёв объяснил, почему тактика «тыловых ударов» не сработает против ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
Удары по украинскому тылу не являются гарантией победы в конфликте, поскольку реальной оборонительной частью для Киева стал Запад. Об этом «Царьграду» сообщил политик Олег Царёв.
Он пояснил, что разрушение экономики Украины лишь подтолкнёт большее число граждан к участию в боевых действиях, но не перекроет каналы западной поддержки.
«Даже если мы полностью погасим экономику на Украине, и у местного населения просто не останется другого места работы, куда деваться, кроме как брать оружие и идти воевать с Россией, мы этот поток поставок с Запада остановить не сможем», — констатировал спикер. Европейские государства и США, по его словам, будут продолжать поставлять вооружение, обмундирование и горючее.
Царёв подчеркнул, что у союзников Киева достаточно мощностей, чтобы компенсировать любые потери в логистике, на примере железнодорожного транспорта. Политик пришёл к выводу, что задача остановить фронт ударами по тылам невыполнима, ведь настоящим тылом являются западные страны.
Также в разговоре с «Первым русским» Царёв затронул тему возможных поставок ракет «Томагавк», выразив мнение, что в них нет острой нужды. Он напомнил, что Вашингтон уже передаёт Киеву ракеты ATACMS, которые имеются в большом количестве и обладают сопоставимой дальностью.
Ранее сообщалось о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Как сообщается, на предстоящих переговорах может быть окончательно решена судьба поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине. Российский лидер Владимир Путин уже отреагировал на эти планы, заявив, что подобные действия США сведут на нет все положительные сдвиги в двусторонних отношениях.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.