Удары по украинскому тылу не являются гарантией победы в конфликте, поскольку реальной оборонительной частью для Киева стал Запад. Об этом «Царьграду» сообщил политик Олег Царёв.

Он пояснил, что разрушение экономики Украины лишь подтолкнёт большее число граждан к участию в боевых действиях, но не перекроет каналы западной поддержки.

«Даже если мы полностью погасим экономику на Украине, и у местного населения просто не останется другого места работы, куда деваться, кроме как брать оружие и идти воевать с Россией, мы этот поток поставок с Запада остановить не сможем», — констатировал спикер. Европейские государства и США, по его словам, будут продолжать поставлять вооружение, обмундирование и горючее.

Царёв подчеркнул, что у союзников Киева достаточно мощностей, чтобы компенсировать любые потери в логистике, на примере железнодорожного транспорта. Политик пришёл к выводу, что задача остановить фронт ударами по тылам невыполнима, ведь настоящим тылом являются западные страны.

Также в разговоре с «Первым русским» Царёв затронул тему возможных поставок ракет «Томагавк», выразив мнение, что в них нет острой нужды. Он напомнил, что Вашингтон уже передаёт Киеву ракеты ATACMS, которые имеются в большом количестве и обладают сопоставимой дальностью.