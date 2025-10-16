В индийском МИД не подтвердили информацию о встрече Моди и Трампа
Обложка © ТАСС / ЕРА / RAJAT GUPTA
Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал опроверг информацию о телефонном разговоре между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом.
«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», — заявил Джайсвал.
Ранее Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России, который, по словам американского политика, вскоре должен завершиться. По словам первого зампреда думского комитета по энергетике Игоря Ананских, Индия, сделав ставку на доступные российские энергоресурсы, не готова менять экономический курс ради временных союзников в лице Соединённых Штатов.
