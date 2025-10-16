В индийском МИД не подтвердили информацию о встрече Моди и Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал опроверг информацию о телефонном разговоре между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом.

«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», — заявил Джайсвал.