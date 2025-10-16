Сектор Газа
16 октября, 14:20

Бербок не успела позавтракать: она развалилась на диване и начала «хрумкать» прямо на брифинге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок позволила себе необычное поведение на заседании: прямо во время встречи с коллегами-дипломатами она устроила себе перекус, продолжив работу над важными международными вопросами, хрумкая хлопьями.

Бербок устроила себе перекус на брифинге. Видео © X/ MyLordBebo

На кадрах видно, как Бербок кинула папку на стол, раздвинула ноги и начала поедать свой завтрак, будто находится не на важном мировом мероприятии, а у себя дома. Её собеседник, судя по всему, был в шоке от поведения политика.

Ранее признаки депрессии увидели в поведении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он начал выставлять неоднозначны видеоролики, на которых, например, грустит под песни Земфиры*. Примечательно, что текст песни содержит строчки: «Тебе, я чую, нужен воздух. Лежим в такой огромной луже».

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Полина Никифорова
