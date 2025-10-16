Бербок не успела позавтракать: она развалилась на диване и начала «хрумкать» прямо на брифинге

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок позволила себе необычное поведение на заседании: прямо во время встречи с коллегами-дипломатами она устроила себе перекус, продолжив работу над важными международными вопросами, хрумкая хлопьями.

На кадрах видно, как Бербок кинула папку на стол, раздвинула ноги и начала поедать свой завтрак, будто находится не на важном мировом мероприятии, а у себя дома. Её собеседник, судя по всему, был в шоке от поведения политика.