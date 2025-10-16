Сектор Газа
16 октября, 16:52

Аварийные отключения электричества ввели по всей Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Кроме того, для промышленных потребителей действуют ограничения мощности, которые продлятся до конца дня и будут возобновлены завтра, 17 октября, в течение большей части дня (с 7:00 до 22:00). Ранее сообщалось об ограничениях для промышленности.
Ранее в Киеве произошло частичное отключение электроэнергии в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах из-за аварии на энергообъекте, вызванной перегрузкой сети. Сообщалось, что отключения также затронули центральные районы, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», где отсутствовало освещение и было частично нарушено движение поездов.

