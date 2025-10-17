В Москве в жилом комплексе оконное стекло обрушилось с 50-го этажа и едва не задело человека. Об этом сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ очевидцы.

Оконное стекло рухнуло с 50-го этажа и едва не убило человека в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Рабочий застройщика MR Group менял остекление в одной из квартир, когда крепление конструкции сорвалось. Очевидцы сообщили, что подобные инциденты происходили и ранее.