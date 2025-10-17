Сектор Газа
Регион
16 октября, 21:45

Оконное стекло рухнуло с 50-го этажа и едва не убило человека в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

В Москве в жилом комплексе оконное стекло обрушилось с 50-го этажа и едва не задело человека. Об этом сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ очевидцы.

Оконное стекло рухнуло с 50-го этажа и едва не убило человека в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Рабочий застройщика MR Group менял остекление в одной из квартир, когда крепление конструкции сорвалось. Очевидцы сообщили, что подобные инциденты происходили и ранее.

Плесень, кривые стены и трещины: Россиянам рассказали, как заставить застройщика вернуть деньги

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что почти каждый пятый девелопер в сфере жилищного и дорожного строительства – а это около 19% – может стать банкротом. А экономист отметила, что ранее лишь Воронеж нуждался в особом внимании и поддержке Кремля, теперь же число таких городов-миллионников выросло до 11.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

