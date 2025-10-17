Оконное стекло рухнуло с 50-го этажа и едва не убило человека в Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
В Москве в жилом комплексе оконное стекло обрушилось с 50-го этажа и едва не задело человека. Об этом сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ очевидцы.
Оконное стекло рухнуло с 50-го этажа и едва не убило человека в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Рабочий застройщика MR Group менял остекление в одной из квартир, когда крепление конструкции сорвалось. Очевидцы сообщили, что подобные инциденты происходили и ранее.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что почти каждый пятый девелопер в сфере жилищного и дорожного строительства – а это около 19% – может стать банкротом. А экономист отметила, что ранее лишь Воронеж нуждался в особом внимании и поддержке Кремля, теперь же число таких городов-миллионников выросло до 11.
