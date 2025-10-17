Депутат Ивлев оценил готовность ВСУ к наступлению через философию Гегеля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB
Для оценки реальной готовности Вооружённых сил Украины к планируемому наступлению следует обратиться к философии Георга Гегеля. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев в комментарии РИА «Новости».
«Может ли папа Римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий «возможность и действительность». И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей», — провёл историческую параллель парламентарий.
По его словам, аналогичная ситуация складывается с регулярными заявлениями киевского режима и руководителей НАТО о подготовке масштабного наступления ВСУ, которые не находят практического воплощения.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на масштабную военную поддержку Украины в виде поставок вооружения из европейских стран и участия иностранных наёмников, тактическая и стратегическая инициатива на фронте остаётся за Вооружёнными силами России. По его оценке, декларируемые Киевом планы не имеют необходимых условий для перехода из категории возможности в категорию действительности.
Ранее военный аналитик Михаил Тимошенко высказал предположение о вероятном контрнаступлении украинских войск. По мнению эксперта, подобные заявления служат для поднятия боевого духа среди украинских военных и населения. Однако, несмотря на это, ряд специалистов полагают, что контрнаступление ВСУ будет неудачным, учитывая успехи российских войск на линии фронта.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.