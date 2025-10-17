Для оценки реальной готовности Вооружённых сил Украины к планируемому наступлению следует обратиться к философии Георга Гегеля. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев в комментарии РИА «Новости».

«Может ли папа Римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий «возможность и действительность». И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей», — провёл историческую параллель парламентарий.

По его словам, аналогичная ситуация складывается с регулярными заявлениями киевского режима и руководителей НАТО о подготовке масштабного наступления ВСУ, которые не находят практического воплощения.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на масштабную военную поддержку Украины в виде поставок вооружения из европейских стран и участия иностранных наёмников, тактическая и стратегическая инициатива на фронте остаётся за Вооружёнными силами России. По его оценке, декларируемые Киевом планы не имеют необходимых условий для перехода из категории возможности в категорию действительности.