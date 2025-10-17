Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызовет ярость у лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом в соцсети Х сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов», — написал он.

Как считает Филиппо, проведение встречи лидеров России и США на территории ЕС станет ударом по авторитету европейских чиновников и вызовет недовольство среди западных политиков.