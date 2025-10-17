Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

17 октября, 09:28

«Будет в бешенстве»: Во Франции рассказали, как Путин и Трамп унизили Макрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызовет ярость у лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом в соцсети Х сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов», — написал он.

Как считает Филиппо, проведение встречи лидеров России и США на территории ЕС станет ударом по авторитету европейских чиновников и вызовет недовольство среди западных политиков.

Ранее сообщалось, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk может положить начало концу политической карьеры Владимира Зеленского. Трамп не намерен обострять отношения с Россией, продолжая политику Байдена, что делает встречу Зеленского с американским лидером бессмысленной. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о подготовке встречи президентов России и США в Будапеште.

Милена Скрипальщикова
